“كالطير يرقص مذبوحاً من الالم”.. رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ترقص على أنغام فشلها/ فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي ترقص على أغاني فرقة “أبا” في مهرجان هينلي، غداة استقالتهامن منصبها.

وذكرت وكالة “رويترز” أن ماي رقصت لأغاني “ملكة الرقص” وأغنية “ماما ميا”. تجدر الإشارة إلى أن ماي حضرت المهرجان برفقة زوجها.

يذكر أن مهرجان هينلي هو مهرجان موسيقي سنوي في بريطانيا، يقام في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 تموز / يوليو.

وفي شهر آب / أغسطس الماضي، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية بسبب رقصة ماي مع تلاميذ إحدى المدارس الابتدائية في جنوب أفريقيا. بعضهم قال إن موهبتها في الرقص توازي مهاراتها في التفاوض.

وفي التفاصيل ذكرت رويترز ان تيريزا ماي قد استغلت واحدة من آخر عطلاتها الأسبوعية قبل ترك منصبها، لعرض بعض حركاتها الشهيرة في الرقص على أنغام أشهر أغاني فريق آبا مثل (دانسنج كوين) أو ”الملكة الراقصة“ و“ماما ميا“ خلال أحد المهرجانات.

وظهرت ماي، في مقطع فيديو، وهي ترقص في مهرجان هينلي بينما كان زوجها ورجال آخرون يرتدون ربطات عنق سوداء يتراقصون حولها.

وكانت ماي تسعى أحيانا إلى إضفاء طابع فكاهي على عملها بالرقص في أماكن عامة رغم الأزمات التي تعرضت لها حكومتها بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورقصت ماي العام الماضي مع تلاميذ مدارس في جنوب أفريقيا، وبعدها رقصت بطريقة تشبه حركات الإنسان الآلي على خشبة المسرح خلال مؤتمر لحزب المحافظين على أنغام أغنية ”دانسنج كوين“، وهي الرقصة التي لاقت انتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

