فى ذكرى رحيلها الغامض.. حفيدتا أسمهان تتذكرانها وتشيدان بصوتها الملائكي

تنتمى الفنانة الشابة مروة الأطرش والإعلامية مُزنة الأطرش لعائلة الأطرش تلك العائلة الفنية العريقة التى منها الفنان الراحل فريد الأطرش والفنانة الراحلة أسمهان أولاد عم والدهما المخرج والكاتب والفنان ممدوح الأطرش، وفى ذكرى ميلاد الراحلة أسمهان امس الأحد 14 يوليو تتحدث لكل مروة ومُزنة الأطرش عن جدتهما،صاحبة الصوت الملائكى التى رحلت فى عز تألقها ومجدها الفنى.

فى البداية قالت الفنانة مروة الأطرش عن أسمهان: كم أنا فخورة بك أيتها الفنانة التى لم ولن تعوض وكنت أتمنى أن أقابلك ولكنى على يقين بأنك معنا بروحك الطاهرة وبصوتك العذب وفنك الذى يمتع الملايين من محبيك.

وأضافت حفيدة أسمهان: أتمنى خروج الفيلم الذى نعد له عن حياة أسمهان ومشوارها الفنى خاصة أننى مرشحة لتجسيد دور أسمهان بالفيلم العالمى (أسمهان) من قبل المخرج العالمى من أصل سورى زياد حمزة الذى يملك شركة إنتاج فى هوليود، وقد انتهى من سيناريو الفيلم الذى كتب قصته والدى ممدوح الأطرش وصاغ السيناريو السيناريست العالمى “مارك ساندلير”، وكان مقررا أن يبدأ التصوير فى سوريا ومصر ولبنان وفلسطين وبعض الدول الأوروبية مع بداية عام 2011 لكن الحرب التى شنت على سوريا أجلت تصوير الفيلم ولذلك أتمنى عودة الاستقرار قريبا ليعود المشروع مرة أخرى.

وعلى الجانب الغنائى تتمتع مروة الأطرش بموهبة الغناء فقد ورثت الصوت الملائكى من جدتها الراحلة أسمهان كما أكدت لنا وشاركت مع فرقة “نهاوند” الغنائية، وقدمت عروضا على دار الأوبرا بدمشق ودرست الموسيقى فى معهد أورنينا ومعهد شبيبة الأسد، وتخصصت فى العزف على الإيقاع وغناء وصولفيج ودرست الغناء الكورالى مع الأستاذ حسام الدين بريمو وهى عضو مشارك بفرقة ورد، كما قامت ببطولة مسرحية (خطوة إلى الخلف) 2009 وشاركت فى مسلسل (لحظات حرجة) لعلاء الدين الشعار و(كمون وليمون) محمد نصرالله وشاركت كضيف شرف فى مسلسل (نيو لوك) لوسيم السيد مؤخرا حصلت على جائزة التمثيل بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى عن عرض مونودراما.

أما المذيعة المعروفة مزنة الأطرش شقيقة مروة وحفيدة أسمهان أيضا ترى أن جدتها لم يأت حتى الآن صوت مشابه لصوتها ولا مطربة تمتلك إحساسها فصوتها كان يحمل كما من الدفء لا مثيل له وأنا فخورة جدا بكونى من عائلة الأطرش التى خرج منها فنانون كبار على رأسهم فريد الأطرش وأسمهان وأيضا فخورة بوالدى الفنان الكبير والكاتب والمخرج ممدوح الأطرش.

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