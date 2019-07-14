القبض على 8 من مروجي وحائزي المواد المخدرة والاسلحة النارية

القت إدارة مكافحة المخدرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، القبض على ثمانية اشخاص من مروجي وحائزي المواد المخدرة والاسلحة النارية في مناطق مختلفة من المملكة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تمكنوا من خلال جمع المعلومات وتتبع عدد من الاشخاص المشتبه بهم بحيازة وترويج المواد المخدرة من القاء القبض على ثمانية منهم وبحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة وسلاحين ناريين.

ففي العاصمة تم التعامل مع أربع قضايا، القي القبض خلالها على خمسة اشخاص، حيث دوهِم في منطقة نادي السباق منزل احد مروجي المواد المخدرة والقي القبض عليه وضبط بحوزته كميات متفرقة من الحبوب المخدرة اضافة الى كمية من مادة بودرة الحشيش الصناعي.

وجرى متابعة مركبة بداخلها شخصان من المشتبه بهما بترويج المواد المخدرة وجرى ايقافهما وضبطهما، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على كمية من مادة الهيريون والحشيش المخدرة.

كما القي في منطقة المستندة، على مروج بحوزته كمية من المواد المخدرة. وفي القضية الرابعة ضبط سلاح ناري داخل منزل احد المشتبه بهم بعد القاء القبض عليه.

وفي محافظة جرش القي القبض على شخصين أبدى احدهما مقاومة شديدة بعد ورود معلومات حول قيامهما بحيازة وترويج المواد المخدرة، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة مختلفة الانواع.

وفي البقعة جرى مداهمة منزل احد مروجي المواد المخدرة والقي القبض عليه، وضبط داخل المنزل 16 قطعة من مادة الحشيش المخدرة المعدة للبيع.

وجرى تحويل كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

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