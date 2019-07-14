الرزاز يكشف عن توجه الحكومة لجعل تعليم رياض الاطفال إلزاميا العام المقبل



عمان 14 تموز (بترا)- كشف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن توجه الحكومة لجعل تعليم رياض الاطفال إلزاميا اعتبارا من مطلع أيلول 2020.

واكد رئيس الوزراء، أن بدء مرحلة التعليم الالزامي من عمر 5 سنوات سيسهم في زيادة فرص حصول الطلبة على تعليم نوعي في مرحلة الطفولة المبكرة قبل الالتحاق بالصف الاول الاساسي.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال ترؤسه اجتماعا في وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، حضره وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني وامين عام الوزارة سامي سلايطة وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي وعدد من المعنيين.

وقال رئيس الوزراء: نحن ندرك ان تطبيق إلزامية التعليم اعتبارا من مرحلة رياض الاطفال لا يعني الوصول في البدايات إلى التحاق ما نسبته 100 بالمئة من الاطفال في سن 5 سنوات، ولكن هذا الهدف الذي نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية يجب ان نأخذه بكل جدية ونسعى لتحقيقه لما له من فوائد كبيرة في تعلم الاطفال.

ولفت الدكتور الرزاز الى ان افتتاح رياض اطفال في المئات من المدارس سيسهم في توفير فرص تشغيل للمرأة، وفي نفس الوقت اتاحة المجال أمام المرأة العاملة في رياض الاطفال لتأمين اطفالها برياض الاطفال والحضانات المدرسية.

من جهته، اكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني، ان التعليم المبكر يهدف الى زيادة فرص حصول الاطفال على تعليم نوعي في مرحلة الطفولة قبل التحاقهم بالصف الاول الابتدائي.

ولفت الدكتور المعاني إلى ان جميع الدراسات اثبتت ان هذا النوع من التعليم المبكر له اثر كبير على تكوين قدرات الطلاب وتأهيلهم والوصول الى نتاجات تعليمية اكثر جدوى.

واكد ان البدء بتوفير هذا التعليم لجميع فئات المجتمع يسهم بتحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة في مناطق المملكة كافة.

واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز قدمته مدير ادارة التعليم في وزارة التربية والتعليم وفاء العبداللات حول واقع رياض الاطفال في المملكة ونسب التحاق الطلبة بها والاجراءات والتشريعات التي سيتم اتخاذها لضمان رفع نسبة الملتحقين برياض الاطفال وتحقيق جودة التعليم فيها بالاعتماد على افضل الممارسات العالمية والعربية.

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