وزير التربية يعلن الانتهاء من تصحيح إجابات الطلبة في امتحان التوجيهي

عمان 13 تموز(بترا)- اعلن وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني اليوم السبت انتهاء عملية التصحيح لدفاتر اجابات الطلبة في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2019 في جميع مراكز التصحيح في المملكة.

وقال الوزير في تصريح صحفي ان عملية التصحيح تتبعها العديد من الإجراءات التي تخضع لها دفاتر الاجابات، قبل الاستخراج النهائي لنتائج الطلبة واعلانها في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

واعرب عن شكره وتقديره لجهود الكوادر التي قامت على عملية التصحيح من معلمين وفنيين ورؤساء قاعات، بكل أمانة واخلاص وكفاءة.

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