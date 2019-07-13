عمر الشريف يشيد بمحمد رمضان ويهاجم فريد شوقي وعادل امام

عاهده جمهوره على صراحته التى لا تمنعه أن يقسو على نفسه فيحكم على بعض أفلامه بالفشل أو يصب غضبه على مخرج أو يصف ممثلا بأنه فاشل، إلا أن عمر الشريف الذى حلت مؤخرا ذكرى رحيله؛ حالة فريدة، ورغم الأسماء الكبيرة التى هاجمها الشريف إلا أنك تجدهم أول من يعترف بعالمية ونجومية “لورانس العرب”، وأول من يقف له احترامًا.

فى حوار له جريدة “الفجر الجزائرية” علق عمر الشريف على سؤال؛ بأن فريد شوقى كان مرشحًا للعب دور فى فيلم “لورانس العرب” بدلا منه، فرد قائلا: عن أى فريد تتحدثون؟ كيف لهذا “الممثل الفاشل” أن يختاره لين – يقصد مخرج الفيلم “ديفيد لين”.

لم يكن هجومه على الفنان الكبير فريد شوقى الوحيد، بل طال عادل إمام بعد ما كشف أن الزعيم كان السبب فى حذف مشاهد له من فيلم “حسن ومرقص”، واتهمه بتوريطه فى الفيلم.

ووصف الفنان العالمى عمر الشريف الفنان خالد النبوى بأنه ممثل فاشل ردا على سؤال عن رأيه فى فيلم “المسافر” والذى شاركه بطولته النبوى.

وقال الشريف إن خالد النبوى أسوأ ممثل فى العالم “خنقنى” عندما وجدته يحضر كل ساعات تصويرى، وسألته عن السبب فقال إنه يريد تقليد مشيتى فاندهشت من إجابته أنا رجل عجوز وهو يؤدى دورى لكن فى مرحلة الشباب فكيف تكون طريقة حركته مثل حركتى باختصار هو ممثل ضعيف جداً جداً”.

وشنّ عمر الشريف هجوماً عنيفاً على فيلمه المسافر، حيث قال إن هذا الفيلم سيئ جدا وفاشل وأرجع هذا إلى فشل المخرج الذى وصفه بأنه لا يفهم أى شىء، وأضاف أنه عندما بدأ الفيلم عرف أنه فضيحة صنعتها وزارة الثقافة، كما طلب منع عرضه لأنه إساءة لتاريخه.

فى المقابل أشاد الفنان العالمى الإمبراطور أحمد زكى، ووصفه بأنه أفضل وأعظم فنان فى تاريخ السينما المصرية، فهو ممثل عبقرى وله رؤية وحضور ولا أبالغ إذا قلت إن أحمد زكى أفضل منى ألف مرة.

فى عام 2007 كتب النجم عمر الشريف قصة مسلسل تلفزيونى باسم “حنان وحنين”، وشهد الظهور الأول للممثل الشاب وقتها محمد رمضان، وبعد عرض المسلسل استضاف التليفزيون المصرى محمد رمضان وفوجئ باتصال تليفونى على الهواء من عمر الشريف يتحدث عنه بحماس كبير، ويعلن أنه موهبة كبيرة، وأن بإمكانه أن يكون أفضل منه شخصيا بكثير ومن نجوم آخرين، وبكى محمد رمضان بعد سماعه كلمات النجم العالمى.

واعتبر عمر الشريف أن شهادته لا تعنى تواضعا، شارحا أنه قدم مشهدين أو ثلاثة مع رمضان وأن أداءه أصابه بالجنون، لدرجة أنه قال إن هذا الممثل سوف يكون أحسن واحد فى مصر، لتتسع مساحة بكاء رمضان متأثرا بشهادة النجم العالمى الذى أكد أنه لا ينقصه سوى تحدث الإنجليزية ليصبح ممثلا عالميا، وأنه بمثابة ابنه الذى لم ينجبه والذى سيخلفه كنجم عالمى بعد رحيله، حيث قال بالحرف الواحد: هذا هو النجم الذى اخترته ليكون ولى العهد بعد مماتى.

وبعد مرور كل هذه السنوات على شهادة عمر الشريف تتزايد مساحة نجاح ونجومية محمد رمضان من عمل لآخر حتى صار “نمبر وان” كما يحب أن يطلق على نفسه.

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