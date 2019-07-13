ضبط 26 متورطا بقضايا مخدرات وحيازة اسلحة نارية في مطار الملكة علياء ومختلف المحافظات

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 26 من مروجي وحائزي المواد المخدرة في مناطق مختلفة من المملكة وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وأربعة أسلحة نارية. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إن من بين المقبوض عليهم خلال تلك الحملات 11 شخصاً ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من العاصمة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وأربعة أسلحة نارية من خلال 11 قضية منفصلة، توزعت على مناطق جنوب وشمال وشرق ووسط العاصمة، والقي القبض على ثلاثة أشخاص جنوب العاصمة، بينهم اثنان القي القبض عليهما ضمن قضيتين منفصلتين في منطقة الزهور.وتبين انهما مطلوبان وضبط بحوزة أحدهما 8 كفوف حشيش و 500 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة، والآخر ضبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة، والثالث ألقي القبض عليه في منطقة خريبة السوق وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة ومبلغ مالي، كما ألقي القبض على اثنين في منطقتي طبربور وضاحية الرشيد شمال العاصمة أحدهما بحوزته سلاح ناري.

وفي وسط العاصمة، ألقي القبض على ثلاثة أشخاص ضمن ثلاث قضايا في مناطق الوحدات وأم أذينة وجبل القصور، وضبطت بحوزتهم كميات من الحبوب والمواد المخدرة، فيما ألقي القبض على ثلاثة أشخاص آخرين شرق العاصمة، اثنان القي القبض عليهما ضمن قضيتين منفصلتين في منطقة القويسمة، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة، كما أن أحدهما كان بحوزته سلاحان ناريان، في حين أن الثالث ألقي القبض عليه داخل منزله في منطقة الذراع الغربي وبحوزته كمية من بودرة الحشيش المخدرة. وفي مطار الملكة علياء الدولي اشتبه العاملون في فرع مكافحة المخدرات هناك بأحد الطرود القادمة على متن إحدى الرحلات من دولة أجنبية عن طريق إحدى شركات الشحن السريع، وبتفتيش الطرد تبين أنه يحتوي على ثلاث علب لمواد غذائية مخلوطة بمادة الحشيش المخدرة، كما يحتوي الطرد على انبوبتين زجاجيتين لسجائر إلكترونية وبداخلهما كمية من زيت الحشيش المخدر. كما تعاملت كوادر إدارة مكافحة المخدرات خلال حملاتها على مروجي ومتعاطي وحائزي المواد المخدرة في محافظة الزرقاء مع خمس قضايا منفصلة القت القبض خلالها على ستة أشخاص أحدهم من جنسية عربية، ومن بينهم اثنان القي القبض عليهما داخل أحد المنازل في حي الحسين، في حين ألقي القبض على الباقين في مناطق السخنة وحي الزواهرة ووادي الحجر والمجمع القديم، وضبطت بحوزتهم جميعاً كميات متفرقة من المواد والحبوب المخدرة مختلفة الأنواع.

أما عن باقي المناطق في المملكة، فألقي القبض على أربعة أشخاص في إقليم الشمال، من بينهم شخصان القي القبض عليهما في مدينة اربد ضمن قضيتين منفصلتين، وشخص في منطقة عنجرة في محافظة عجلون، وآخر ألقي القبض عليه في محافظة المفرق وضبطت بحوزتهم كميات من المواد والحبوب المخدرة، وفي إقليم الوسط ألقي القبض على ثلاثة أشخاص، من بينهم شخصان في محافظة البلقاء، والثالث في منطقة حنينا بمحافظة مأدبا، وضبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، في حين ألقي القبض على شخصين جنوب المملكة في محافظتي الطفيلة ومعان، وتبين أن بحق كل منهما أربعة طلبات، وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة. وقد جرى تحويل كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

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عمان 13 تموز (بترا)- ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 26 من مروجي وحائزي المواد المخدرة في مناطق مختلفة من المملكة وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وأربعة أسلحة نارية. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إن من بين المقبوض عليهم خلال تلك الحملات 11 شخصاً ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من العاصمة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وأربعة أسلحة نارية من خلال 11 قضية منفصلة، توزعت على مناطق جنوب وشمال وشرق ووسط العاصمة، والقي القبض على ثلاثة أشخاص جنوب العاصمة، بينهم اثنان القي القبض عليهما ضمن قضيتين منفصلتين في منطقة الزهور.

وتبين انهما مطلوبان وضبط بحوزة أحدهما 8 كفوف حشيش و 500 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة، والآخر ضبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة، والثالث ألقي القبض عليه في منطقة خريبة السوق وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة ومبلغ مالي، كما ألقي القبض على اثنين في منطقتي طبربور وضاحية الرشيد شمال العاصمة أحدهما بحوزته سلاح ناري.

وفي وسط العاصمة، ألقي القبض على ثلاثة أشخاص ضمن ثلاث قضايا في مناطق الوحدات وأم أذينة وجبل القصور، وضبطت بحوزتهم كميات من الحبوب والمواد المخدرة، فيما ألقي القبض على ثلاثة أشخاص آخرين شرق العاصمة، اثنان القي القبض عليهما ضمن قضيتين منفصلتين في منطقة القويسمة، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة، كما أن أحدهما كان بحوزته سلاحان ناريان، في حين أن الثالث ألقي القبض عليه داخل منزله في منطقة الذراع الغربي وبحوزته كمية من بودرة الحشيش المخدرة. وفي مطار الملكة علياء الدولي اشتبه العاملون في فرع مكافحة المخدرات هناك بأحد الطرود القادمة على متن إحدى الرحلات من دولة أجنبية عن طريق إحدى شركات الشحن السريع، وبتفتيش الطرد تبين أنه يحتوي على ثلاث علب لمواد غذائية مخلوطة بمادة الحشيش المخدرة، كما يحتوي الطرد على انبوبتين زجاجيتين لسجائر إلكترونية وبداخلهما كمية من زيت الحشيش المخدر. كما تعاملت كوادر إدارة مكافحة المخدرات خلال حملاتها على مروجي ومتعاطي وحائزي المواد المخدرة في محافظة الزرقاء مع خمس قضايا منفصلة القت القبض خلالها على ستة أشخاص أحدهم من جنسية عربية، ومن بينهم اثنان القي القبض عليهما داخل أحد المنازل في حي الحسين، في حين ألقي القبض على الباقين في مناطق السخنة وحي الزواهرة ووادي الحجر والمجمع القديم، وضبطت بحوزتهم جميعاً كميات متفرقة من المواد والحبوب المخدرة مختلفة الأنواع.

أما عن باقي المناطق في المملكة، فألقي القبض على أربعة أشخاص في إقليم الشمال، من بينهم شخصان القي القبض عليهما في مدينة اربد ضمن قضيتين منفصلتين، وشخص في منطقة عنجرة في محافظة عجلون، وآخر ألقي القبض عليه في محافظة المفرق وضبطت بحوزتهم كميات من المواد والحبوب المخدرة، وفي إقليم الوسط ألقي القبض على ثلاثة أشخاص، من بينهم شخصان في محافظة البلقاء، والثالث في منطقة حنينا بمحافظة مأدبا، وضبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، في حين ألقي القبض على شخصين جنوب المملكة في محافظتي الطفيلة ومعان، وتبين أن بحق كل منهما أربعة طلبات، وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة. وجرى تحويل كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.