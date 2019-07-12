حسن نصر الله: قوات المقاومة قادرة على استهداف كل إسرائيل حتى إيلات وإعادتها للعصر الحجري/فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 05:58
انتشار الإلحاد في العراق جراء الانقسامات الطائفية وتسييس الأحزاب الدينية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني