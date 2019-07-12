الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة لبحث ملفي التهدئة والمصالحة

وصل -عصر اليوم الجمعة- الوفد الأمني المصري الرفيع المستوى إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمال القطاع، وهو برئاسة اللواء أيمن بديع، واللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية.

ومن المقرر ان يبحث الوفد المصري عده ملفات ذات اهتمام مشترك مع القيادة السياسية لحركة حماس والفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها ملف التهدئة .

وكان الوفد الأمني المصري، وصل أمس الخميس، لمدينة رام الله والتقى رئيس مخابرات السلطة ماجد فرج، لبحث عدد من القضايا الفلسطينية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن “وفداً من جهاز المخابرات المصرية العامة التقى أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، برام الله”.

وأضافت المصادر، أن الوفد ناقش ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وخصم الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية، والذي تسبب في أزمة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت أن الوفد المصري وصل الكيان الإسرائيلي والتقى بمسؤولين هناك، لبحث ملف التهدئة مع قطاع غزة.