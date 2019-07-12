الشوكولاتة الداكنة هي الافضل والصباح هو الوقت الانسب لتناولها يوميا

توصل خبراء إلى تحديد الكمية التي يمكن تناولها بشكل يومي من الشوكولاتة ونوعيتها لكي لا تضر بالصحة، وأفضل الأوقات لتناولها.

وقال الخبراء ان تناول نصف قطعة من الشوكولاته الداكنة بشكل يومي لن يضر بالصحة.. مؤكدين بأن أفضل وقت لتناول الشكولاتة هو في الصباح بسبب ما تحتويه من سعرات حرارية، بالإضافة للمواد التي تعيق عملية النوم.

ووفقا لأستاذ قسم العلاج الطبي في جامعة سشنوف الروسية، دكتور العلوم الطبيعية أليكسي بويفيروف، بأنه يمكن للإنسان تناول 50 غرام من الشوكولاته الداكنة التي يدخل بتركيبها الكاكاو بنسبة لاتقل عن 50 في المئة، بشكل يومي.

أما الأشخاص الذين يمارسون الرياضة والأعمال البدنية الشاقة فإن هذه النسبة لا تشملهم.

ووفقا للخبراء الذين شملهم استطلاع الرأي الذي أجرته “سبوتنيك” فإن استخدام الشوكولاتة الداكنة أفضل للصحة من تلك التي يدخل بها الحليب بنسبة أكبر، على الرغم من القيمة الحرارية والطاقة المماثلة.

ويعود الأمر إلى محتوى حبوب الكاكاو الداخلة في تكوين، حيث أكدت أخصائية التغذية إيلينا ليفانتسوفا، على التأثير الإيجابي للبيوفلافونويد في الشوكولاته الداكنة على استقلاب الكوليسترول.

وبالإضافة لدور الشكولاتة في تحسين المزاج وزيادة الطاقة فإنها مكوناتها لها تأثير وقائي للكبد، الى ان الإفراط في تناول الشكولاتة يؤدي لزيادة الوزن وتعطيل عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات.

كما ويمنع الأطباء وبشكل قاطع الأشخاص الذين يعانون من أمراض بالبنكرياس من تناول الشكولاته.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة