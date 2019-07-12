الجيش السوري يسحق عصابات المسلحين ويسيطر على بلدة الحماميات ويتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ في حماة واللاذقية
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جرينتش+2 01:48
الجيش السوري يسحق عصابات المسلحين ويسيطر على بلدة الحماميات ويتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ في حماة واللاذقية

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