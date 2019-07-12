إخماد حريق محلات للأثاث في ضاحية الروضة بعمّان

قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني اليوم الجمعة، إن كوادرها قد تمكنت من إخماد حريق شب في 11 محلاً تحتوي على الأثاث المستعمل والجديد والأجهزة الكهربائية، داخل أحد المجمعات التجارية في منطقة ضاحية الروضة.

وأضافت في بيان أن “فرق الإطفاء أخمدت الحريق الذي أشرف على عمليات مكافحته مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة، حيث تم حصر النيران ومنع امتدادها إلى باقي أرجاء المجمع بدون وقوع أي إصابات بالأرواح”.

وقد تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعرفة أسباب الحريق.

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