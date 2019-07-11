كوشنر يطمئن المسيحيين المتصهينين في امريكا ان أمن إسرائيل يشكل أولوية في "صفقة القرن"
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جرينتش+2 12:54
وزراء الداخلية والمالية والاشغال يطلعون على اوضاع العمل في مركز حدود جابر مع سوريا

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