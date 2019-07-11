احتراماً لحقوق المرأة السعودية.. مغنية إباحية ترفض المشاركة بمهرجان جدة

ألغت المغنية الأمريكية نيكي ميناج حفلتها في المملكة العربية السعودية؛ دعماً لحقوق المرأة وحرية التعبير، رافضةً بذلك دعوة رسمية من هيئة الترفيه المثيرة للجدل.

وبحسب ما أوردت وكالة “أسوشييتد برس” قالت المغنية الأمريكية التي عرفت بأغانيها وملابسها الفاضحة، اليوم الثلاثاء: “بعد التفكير المتأني، قررت عدم المضي قدماً في حفلتي المزمعة في مهرجان جدة الدولي”.

وأضافت أنه على الرغم من أنها لا تريد شيئاً سوى تقديم عرض للجماهير في المملكة، لكن بعد اطلاعها على قضايا إنسانية رأت أن من المهم بالنسبة لها أن توضح دعمها “لحقوق المرأة (…) وحرية التعبير”.

وكان من المقرر أن تحيي نيكي ميناج الحفل في 18 يوليو بمدينة جدة، وأصدرت مؤسسة تعنى بحقوق الإنسان، بياناً الأسبوع الماضي، دعت فيه ميناج والفنانين المشاركين الآخرين إلى الانسحاب من العرض.

وقال المنظمون السعوديون إن الحفل سيبث على مستوى العالم، فضلاً عن أن المملكة وعدت بتأشيرات إلكترونية سريعة للزائرين الدوليين الذين يرغبون في الحضور.

جدير بالذكر أنه على مدار الأشهر القليلة الماضية، شهدت المملكة عروضاً لمغنين عالميين منهم ماريا كاري، وإنريكي إغليسياس، وبلاك آيد بيز ، وشون بول، وديفيد جيتا، وتيستو.

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