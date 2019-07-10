رداً على صفقة القرن.. المقاومة الفلسطينية تستعد لدخول مستوطنات غلاف غزة في اية جولة عسكرية مقبلة
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بعد التحفظات القطرية والكويتية.. حكومة الرزاز تقر مشروعي قانوني التعليم العالي والجامعات

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