القبض على شخصين قاما بالاعتداء على طبيب بمستشفى الامير حمزة

عمان 10 تموز (بترا) – القت الاجهزة الامنية اليوم القبض على شخصين من ذوي الأسبقيات قاما بالاعتداء على طبيب داخل مستشفى الامير حمزة, وفق ما أفاد الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام ان بلاغاً ورد لمديرية شرطة شمال عمان امس بتعرض طبيب داخل مستشفى الأمير حمزة للاعتداء بالضرب من قبل شخصين من ذوي الأسبقيات نتج عنه اصابة الطبيب ودخوله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف انه تم القبض على المعتدين وجرى تحويل أحدهما للمدعي العام الذي قرر توقيفه لمدة سبعة أيام داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة الإيذاء البسيط / أعمال الشدة على “موظف ، عضو هيئة تدريس ، طبيب ، ممرض”، فيما سيتم إحالة الآخر للقضاء حال خروجه من المستشفى.

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