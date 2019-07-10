الامن العام يضبط 71 شخصا و79 قطعة سلاح غير مرخصة

عمان 10 تموز (بترا) – اعلنت مديرية الامن العام عن ضبط 71 شخصا بحوزتهم 79 قطعة سلاح غير مرخصة، خلال الاسبوع الثاني من حملتها الامنية الخاصة بظاهرة اطلاق العيارات النارية وحيازة الاسلحة غير المرخصة التي تنفذها مختلف الوحدات الشرطية . وقالت المديرية في بيان اليوم الأربعاء، انه من ضمن الاشخاص المضبوطين في حيازة السلاح واطلاق العيارات النارية منذ بداية الحملة 6 احداث، و6 اشخاص من جنسيات عربية مختلفة، مشيرة الى انه قد جرى ضبط 59 شخصا بحوزتهم 62 سلاحاً نارياً في الاسبوع الاول من الحملة.

وأكدت مديرية الامن العام، ان الحملة الامنية مستمرة وفق اجراءاتها الرقابية والعملياتية والتحقيقية لمتابعة كل ما يرد من معلومات وبلاغات حول تلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد امن المجتمع وسلامة افراده وتوقع ضحايا ابرياء بين وفيات واصابات، مبينة ان استمرار الحملة يضمن القاء القبض على كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية او حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط الاسلحة التي يحوزونها واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.

وشكرت مديرية الامن العام، المواطنين الذين كانوا مساندين لهم في ملاحقة وضبط مطلقي العيارات النارية وحائزي الاسلحة غير المرخصة من خلال تفاعلهم والابلاغ المباشر عما لديهم من معلومات او مشاهدات حول تلك الظاهرة والتي ساهمت بشكل كبير في عمليات الملاحقة والضبط، داعية الجميع للمساهمة في هذه الحملة من خلال نبذ السلوكيات السلبية المرتبطة بإطلاق العيارات النارية وحيازة الاسلحة النارية غير المرخصة، والابلاغ بشكل مباشر عن اية مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911.