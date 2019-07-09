وفاة طفل وإصابة اثنين آخرين بحادث تدهور مركبة في عجلون

توفي طفل يبلغ من العمر ثمانية شهور، وأصيب اثنان آخران بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تدهور مركبة بمنطقة رحابا في عجلون.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني، في بيان صباح اليوم الثلاثاء، أن فرق الانقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني عجلون، قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهما وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأميرة هيا العسكري، حيث وصفت حالة المصابين العامة بالمتوسطة.

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