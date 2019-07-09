مصرع جنديين تركيين وإصابة ثالث في هجوم جنوب شرق تركيا اليوم

أنقرة – وكالات

قتل جنديان تركيان وأصيب آخر في هجوم شنه مسلحون على سيارة كانت تقلهم جنوب شرق تركيا اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن وزارة الدفاع قولها إن “الهجوم قد وقع في إقليم هكاري وإن المسلحين نفذوه عن بعد” إلا أنها لم تذكر تفاصيل عن طبيعة هذا الهجوم.

وكان جندي تركي قتل في اشتباك مع مسلحين في قضاء بولومور بولاية تونجلي شرق تركيا في أيار الماضي بينما قتل أربعة جنود وأصيب ستة آخرون في اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود مع العراق في نيسان الماضي.

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