في حملة تمشيط امنية بمحافظة الزرقاء.. القبض عتى مروجي مخدرات

عمان 09 تموز (بترا) – نفذت ادارتا مكافحة المخدرات والبحث الجنائي، حملة امنية في مناطق عوجان وحي الزواهرة والجبل الابيض في محافظة الزرقاء والقت القبض على شخصين بحوزتهما مادة بودرة الحشيش الصناعي (الجوكر).

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، ان الفرق الخاصة في ادارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي نفذت ظهر اليوم حملة امنية خاصة ومشتركة في مناطق عوجان وحي الزواهرة والجبل الابيض للبحث عن الاشخاص المطلوبين وكل ما يخالف القانون.

واضاف انه جرى خلال الحملة تفتيش منازل واماكن تواجد عدد من الاشخاص المشبوهين والمطلوبين والقي القبض على شخصين احدهما مطلوب، وضبط بحوزتهما كمية من مادة بودرة الحشيش المخدرة، اضافة الى عدد من لوحات المركبات المسروقة والمزورة وبوشرت التحقيقات.

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