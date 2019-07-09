رداً على صفقة القرن.. المقاومة الفلسطينية تستعد لدخول مستوطنات غلاف غزة في اية جولة عسكرية مقبلة
أهم العناوين
جرينتش+2 10:52
بدء محاكمة ابنة الملك سلمان في فرنسا بتهمة التحريض على اختطاف عامل مصري وتعذيبه

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني