مديرية الأمن تضبط شخصين أطلقا عيارات نارية في عرس بالزرقاء

قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي إقليم الوسط، مساء امس، حول قيام عدد من الأشخاص بإطلاق عيارات نارية خلال إحدى حفلات الأعراس في محافظة الزرقاء حيث بوشر بتتبع تلك المعلومات لإلقاء القبض على مطلقي النار وضبط الأسلحة النارية المستخدمة .

وأضاف الناطق الإعلامي أن التحقيقات قادت لتحديد هوية شخصين قاما بإطلاق النار ، حيث تم تحديد مكان تواجدهما، وألقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما سلاحين ناريين ، وبوشر التحقيق معهما.

وأكد الناطق الإعلامي على أن مديرية الأمن العام بكافة وحداتها مستمرة باتخاذ كافة الاجراءات لمتابعة كل ما يرد من معلومات حول مطلقي العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، والقبض عليهم واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.

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