رداً على صفقة القرن.. المقاومة الفلسطينية تستعد لدخول مستوطنات غلاف غزة في اية جولة عسكرية مقبلة
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جرينتش+2 10:54
لاحباط صفقة القرن.. ضرورة العودة للتمسك بالميثاق القومي الفلسطيني

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