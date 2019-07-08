كانت تقيم عند اقاربها.. امرأة بوليفية تتملك بيتاً بعد 118سنة

حصلت سيدة بوليفية على أول منزل شخصي لها في حياتها بمناسبة بلوغها 118 عاما كهدية من السلطات البوليفية .

والمنزل عبارة عن شقة بمساحة 15 مترا مربعا، وبتكلفة تصل إلى 15500 دولار في إطار برنامج الحكومة لمساعدة على الإسكان موجه لأصحاب الدخل الضعيف.

كما حصلت السيدة على آلة “تشارانغو” الوترية المعروفة في جبال الأنديس من الرئيس البوليفي إيفو موراليس رغم أن السيدة لم تعد قادرة على العزف على الآلة إلى أنها تستمتع بسماعها.

ونشر الرئيس البوليفي موراليس مراسيم الاحتفال من السيدة خوليا على حسابه في “تويتر”.

هذا وكانت السيدة خوليا التي تتمتع بكامل قواها العقلية وبصحة جيدة تقيم عند أقارب لها في بيت مصنوع من التربة مع حديقة صغيرة تربي فيها الدجاج والقطط والكلاب.

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