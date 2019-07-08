قوة امنية تداهم مطلوبا خطيرا وثلاثة من رفاقه بمنطقة الجمرك

القت قوة امنية القبض على مطلوب خطير ومسلح في منطقة الجمرك، وبرفقته 3 اشخاص مطلوبين، بحسب بيان لمديرية الأمن العام اليوم الاثنين.

وقال الناطق الاعلامي باسم المديرية “ان قوة امنية وبعد جمع المعلومات وتحديد مكان تواجد احد الاشخاص المطلوبين والمصنف بالمسلح والخطير، داهمت القوة المكان في منطقة الجمرك في العاصمة فجر اليوم وتمكنت من القاء القبض عليه وبرفقته ثلاثة اشخاص مطلوبين وضبطت بحوزتهم كمية من المواد المخدرة”.

الى ذلك، داهمت قوة أمنية أخرى امس منزل شخص مطلوب بمنطقة المشارع وبحقه 28 طلباً امنيا، حيث القي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه.