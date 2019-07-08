صعود المديونية الاردنية إلى 29.26 مليار دينار حتى نهاية ايار الماضي

بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر أيار/مايو الماضي 29.26 مليار دينار، بزيادة مقدارها 955.9 مليون دينار عن الشهر ذاته من العام الماضي، وبنسبة 3.38%، وذلك وفقاً لنشرة وزارة المالية الشهرية الصادرة الاثنين.

وشكل إجمالي الدين العام نسبة 94.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أيار/مايو الماضي، مقابل نسبة 94.4% للفترة ذاتها من العام الماضي.

الدين الخارجي وصل إلى 12.2 مليار دينار، فيما بلغ الدين العام الداخلي للحكومة المركزية 17.06 مليار دينار.

العجز المالي في الموازنة العامة بعد المنح في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 483.5 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ 435.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

الإيرادات المحلية

الإيرادات المحلية سجلت ارتفاعاً قيمته 96.4 مليون دينار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة 3.029 مليارات دينار.

وزارة المالية عزت الارتفاع إلى زيادة حصيلة الإيرادات غير الضريبية بنحو 162.3 مليون دينار.

الإيرادات الضريبية سجلت انخفاضا مقداره 65.8 مليون دينار، نتيجة ارتفاع الضريبة العامة على الدخل والأرباح بما قيمته 46.4 مليون دينار، وانخفاض الضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 97.9 مليون دينار.

إضافة إلى انخفاض حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بنحو 9.3 ملايين دينار.

بلغت المنح الخارجية من بداية العام الحالي وحتى أيار/مايو 90.5 مليون دينار، مقابل 77.9 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي.

إجمالي الإنفاق

إنفاق الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ حوالي 3.603 مليار دينار، مقابل 3.446 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، بارتفاع نسبته 4.6%.

الوزارة عزت الإنفاق إلى ارتفاع النفقات الجارية بمقدار 164.5 مليون دينار، فيما انخفضت النفقات الرأسمالية بنحو 7.1 مليون دينار.

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