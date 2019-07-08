حكم اسرائيلي بإدانة ياسر عرفات وتغريمه 280 مليون دولار لاهالي القتلى اليهود في الانتفاضة الثانية

أدانت محكمة إسرائيلية في القدس، اليوم الاثنين، السلطة الفلسطينية، بما يشمل رئيسها الراحل ياسر عرفات وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، بالمسؤولية عن هجمات استهدفت إسرائيليين إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن “المحكمة الإسرائيلية أدانت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والأسير مروان البرغوثي، والسلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن 17 هجوما خلال الانتفاضة الثانية، وتعويض أهالي القتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل [279.8 مليون دولار”.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن بعض الهجمات تشمل حركة “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، لكن المحكمة، بناء على الأدلة المقدمة، لا تزال تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية.

وأوضحت الصحيفة أنه في يناير/ كانون الثاني، وضعت المحكمة رهنا مؤقتا على قطعة أرض في القدس يمتلكها الراحل ياسر عرفات، بعد رفع دعوى تعويضات مدنية ضد السلطة الفلسطينية.

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