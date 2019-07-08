القاء القبض على مدمن مخدرات قتل ابنه بالبادية الشمالية الشرقية

البادية الشمالية الشرقية 08 تموز (بترا) – أعلنت متصرفية لواء البادية الشمالية الشرقية مساء اليوم الاثنين، ان الاجهزة الامنية في اللواء ألقت القبض على قاتل ابنه في منطقة الحميدية.

وقالت إن احد الاشخاص من متعاطي المخدرات قام اليوم بقتل ابنه البالغ من العمر 15 عاما بواسطة ضربة بماسورة على راسه اضافة الى إصابة ابنته 14عاما بجروح وكسور بالغة حيث تم إخلاء الوفاة، ونقل الطفلة المصابة الى مستشفى البادية الشمالية، ووصفت حالتها بالبالغة.

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