الصوت العربي يجوب العالم عبر جولات كبار المطربين

يعيش المطربون العرب حالة من النشاط الفني خلال فترة الصيف، حيث بدأ عدد كبير من نجوم الطرب في إحياء حفلاتهم الغنائية خارج أوطانه..

“المجد” ترصد لكم في هذا التقرير أبرز جوالات الفنانين بالخارج لصيف 2019.

فقد أحيا الكينج محمد منير، مؤخرًا حفلًا غنائيًا بمدينة دورتموند الألمانية، ظهر منير مع الفرقة الموسيقية التي أحيت معه الحفل، حيث اهتم بالإشراف على كافة التفاصيل.

منير يستجم حاليًا فى إجازة بألمانيا تسبق جولته الغنائية الصيفية التي يبدأها عربيًا بين الأردن وتونس، حيث من المقرر له أن يعود لإحياء حفله الغنائي الذي يقوم على هامش فعاليات مهرجان جرش بالأردن بعد غياب دام أكثر من 20 عام

ويحيي الهضبة عمرو دياب للمرة الثانية حفلا كبيرا بجزيرة ميكوناس باليونان، في الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري، ويعتبر الحفل هو الثاني للهضبة في نفس الجزيرة، التي أحيا بها حفلا في العام قبل الماضي، بصحبة الفنانة دينا الشربيني.

كما يحيي الهضبة الحفل بمشاركة الفنان اليوناني أنطونيوس ريموس، وذلك ضمن جولته الغنائية بموسم الصيف للعام الجاري، ويقدم دياب خلال الحفل مجموعة من أغنياته التي تجد تفاعلا كبيرا من جماهيره.

و يحيي النجم محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 11 يوليو الجاري على مسرح “درة العروس”، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، خاصة بعد نجاح حفلته الأخيرة فى السعودية التى شهدت تفاعلا كبيرا من محبى ومعجبى حماقى.

وأحيا النجم اللبنانى وائل جسار مؤخرًا، حفلاً غنائيًا فى جزيرة قبرص، ضمن حفلات الموسم الصيفى الذى يحيها نجوم الطرب والغناء فى مختلف الدول العربية والعالمية.

كما أحيا بعدها النجم اللبنانى وائل جسار، حفلاً غنائيًا داخل المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات “موسم جدة” التى تقيمها الهيئة العامة للترفيه.

وقدم وائل جسار خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة منها، “مهما تقول”،”نخبى ايه”،”غريبة الناس”،”مشيت خلاص”،”أنا بنسحب”، “يا روحى غيبى”، “بتوحشينى”، “اعذرينى يوم زفافك”.

بينما أنهى النجم اللبناني راغب علامة جولته الأمريكيّة بنجاح كبير، وبحفلات حضرتها حشود غفيرة من الجاليات العربيّة من مختلف أنحاء الولايات المتحدّة.

كانت البداية من ديترويت حيث استمرّت الاحتفالات بعيد ميلاد راغب علامة بمفاجأة جميلة حضّرها له منظّمو حفله الأوّل، فكانت مناسبة سعيدة أخرى تشاركها “علامة” مع الجمهور الذي ملأ صالة الحفل، وتفاعل بشكل مميّز غناء ورقصًا وتصفيقًا ملأ أرجاء المكان.

وواصل “علامة” جولته الأمريكيّة بحفلات مكتملة العدد، وبحضور جماهيري كثيف، وبينما كان يتنقّل بين الولايات والأماكن المختلفة استفاد “علامة” من بعض الأيّام للراحة والاستجمام، وخصوصًا بعد رحلته إلى الباهاماس حيث أمضى الوقت على الشاطئ، وكذلك في مدينة نيويورك حيث تجوّل في طرقات المدينة التي لا تنام أبداً.

وتوجه “علامة” عقب عودته من الجولة الأمريكيّة إلى القاهرة لإحياء مناسبة خاصّة هناك، وسيستفيد من وجوده في مصر ليضع اللمسات النهائية على أغنية جديدة يحضّر لإصدارها في الفترة المقبلة، لينتقل بعد ذلك إلى تونس لافتتاح مهرجان أم الزين الدولي في الخامس من يوليو الجاري.

وتحيى المطربة نجوى كرم حفلين خلال شهر يوليوالجاري، حيث تقدم حفلا في إحدى الجزر بأيسلندا يوم ١٣ يوليو، وتحيى حفلا آخر يوم ٢٧ يوليو الجاري في كفر صارون، حيث يشاركها فيه الفنان ناجي أسطا، ويأتي الحفل ضمن الحفلات الخيرية التي يحييها كريم، حيث يعود ريع الحفل لبناء كنيسة مار إلياس.

النجمة اللبنانية نانسي عجرم، أحيت مؤخرًا، حفلاً غنائيًا داخل المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات “موسم جدة” التى تقيمها الهيئة العامة للترفيه.

بعدها قررت نانسي أن تحصل علي إجازة بصحبة بناتها قبل أن تستأنف نشاطها الفني، بأحيائها حفلا غنائيا فى مهرجان جرش يوم السبت 20 يوليو على المسرح الجنوبى.

وطرحت نانسى عجرم مؤخرًا، كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان “راجل ابن راجل”، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة.