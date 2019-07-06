لكي لا ننسى..فضح وثائق سرية جداً حول مجزرة اقترفتها العصابات الصهيونية عام 1948 في قرية الصفصاف بالجليل
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وزير التربية: الامتحان التكميلي القادم لشهادة التوجيهي يحقق العدالة وتساوي الفرص بين الطلبة

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