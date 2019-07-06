لا إصابات بأفراد الجالية الاردنية في كاليفورنيا جراء الهزة الارضية الثانية

عمان 6 تموز (بترا) – أوضح مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، أن السفارة الاردنية في واشنطن لم تتلق حتى لآن أية ملحوظة طارئة عن وجود إصابات بين أفراد الجالية الاردنية في ولاية كاليفورنيا الاميركية.

وأشار القضاة، ان جميع الاتصالات التي اجرتها السفارة مع ابناء الجالية هناك، اكدت عدم وجود اصابات بين الاردنيين جراء الهزة الأرضية التي ضربت امس للمرة الثانية خلال اقل من 48 ساعة مناطق في جنوب ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الاميركية.

وجددت السفارة في بيان، اليوم السبت، دعوتها للمواطنين الاردنيين المقيمين في المناطق المتأثرة بالهزة الارضية في المنطقة، توخي الحيطة والحذر والامتثال إلى التحذيرات الصادرة عن الجهات المعنية في الولاية. ودعا مركز العمليات المواطنين في حال ورود أَية ملحوظة طارئة حول هذا الموضوع الاتصال بالخط الساخن للسفارة الاردنية في واشنطن 2022949522 او على رقم مركز العمليات في الوزارة00962795497777.

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