وفاة فلسطيني واصابة 5 اردنيين في حادثة شرم الشيخ المصرية

عمان 5 تموز (بترا)- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة بان مركز عمليات الوزارة لا زال يتابع الأنباء التي وردت عن وقوع حادث تصادم حافلة فيها اردنيون مع شاحنة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

واوضح القضاة بان المعلومات تشير الى ان الحافلة كانت متوجهة من شرم الشيخ الى مدينة طابا المصرية، في رحلة سياحية وأنها كانت تقل اردنيين وجنسيات اخرى، وان الحادث وقع بعد استراحة منطقة ذهب بعشرة كيلو مترات، حيث نتج عنه حالة وفاة واحدة تعود لمواطن فلسطيني يحمل جواز سفر اردني مؤقت، واصيب خمسة من الاردنيين من ركاب الحافلة باصابات طفيفة.

واكد بانه تم علاج المصابين الاردنيين وخرجوا جميعهم من المستشفى، باستثناء سيدة أردنية من بينهم اصيبت بكسر بيدها وتم نقلها الى مستشفى طابا لمزيد من الفحوصات الطبية.

كما اوضح الناطق الرسمي ان قنصل السفارة الاردنية في القاهرة ومعه فريق السفارة سيقومون فور وصولهم بالالتقاء بالأردنيين والاطمئنان على المصابين ومساعدتهم في عودتهم الى ارض الوطن اذا رغبوا بذلك ومتابعة ملابسات الحادث مع الجهات المصرية المختصة.

وتدعو الوزارة المواطنين حال ورود اَية ملحوظة طارئة او استفسارات حول الحادث الاتصال بالخط الساخن لمركز العمليات في الوزارة 00962795497777.