العسكر والمعارضة في السودان يتفقان على تشكيل مجلس سيادي مشترك لتقاسم السلطة بين الطرفين خلال مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات
أهم العناوين
جرينتش+2 07:42
تداعيات “عملية خانيونس” تؤدي لاستقالة قائد وحدة النخبة الإسرائيلية اليوم جراء تحميله مسؤولية فشلها

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني