في خطوة ملحوظة لفك الارتباط العسكري تدريجياً مع السعودية.. انسحاب جديد لقوات دولة الإمارات من اليمن
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جرينتش+2 07:42
الدفاع المدني ينظم ورشة عمل حول لدغات الأفاعي والعقارب

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