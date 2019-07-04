الدفاع المدني ينظم ورشة عمل حول لدغات الأفاعي والعقارب

عمّان 4 تموز (بترا) – نظمت المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع شركة “فارمسي ون” ورشة عمل بعنوان “التعامل مع عضة الأفاعي ولدغة العقرب” في مسرح المديرية.

وتخلل الورشة العديد من المواضيع المتعلقة بكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات وطرق إسعافها من قبل مختصين من مركز السموم التابع لشركة “فارمسي ون”.

ويأتي عقد مثل هذه الورش التي شارك فيها 90 مشاركاً من مرتبات جهاز الدفاع المدني بهدف توعية وتثقيف المرتبات بنوعية الأفاعي ومدى سمية كل منها وخطورتها وكيفية تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع لحين إيصالهم إلى المستشفيات.

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