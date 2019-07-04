التعليم العالي: لم نتلق رسميا من الكويت سحب الاعتراف ببعض جامعاتنا

عمان 4 تموز (بترا)- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انها لم تتلق تأكيدا رسميا من وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية بسحبها الاعتراف بـ 15 جامعة أردنية واقتصار الاعتراف على خمس جامعات أردنية فقط.

وكانت معلومات قد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الالكترونية تفيد بسحب وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية الاعتراف بـ 15 جامعة أردنية واقتصار الاعتراف على خمس جامعات أردنية فقط.

واكد بيان صحفي صدر عن الوزارة اليوم الخميس، ان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني على اتصال مع السفير الأردني في دولة الكويت الشقيقة صقر ابو شتال، والطلب منه بمقابلة وزير التربية والتعليم العالي الكويتي والاستفسار منه عن حيثيات هذا القرار ان كان صحيحا.

واوضح البيان انه تم الاتصال بالملحق الثقافي الكويتي في سفارة دولة الكويت الشقيقة بعمان ودعوته للاجتماع بوزير التعليم العالي في الوزارة للاستفسار عن هذا الموضوع حيث تعذر حضوره بسبب الارتباط بمواعيد مسبقة.

واشار البيان الى انه لن يتم التعليق على هذا الأمر قبل استيضاحه بشكل كامل والحصول الى المعلومات الصحيحة والدقيقة التي تبين الأسباب التي أدت إلى اتخاذ الجانب الكويتي الشقيق لمثل هذا القرار.

واكد البيان ان التعليم العالي الأردني بخير في مجمله وأنه في حال تبين للوزارة أن هناك تقصيرا من أي جانب أدى أو يؤدي إلى الإساءة لمنظومة التعليم العالي الأردني فإن الجهات الرقابية في الوزارة وفي هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ستقومان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأمور.

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