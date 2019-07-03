“تجمع اعلاميين”يقف لجانب سوريا ويؤكد انها ستواصل انتصاراتها

كتب محمد شريف الجيوسي

اصدر تجمع اعلاميين ومثقفين أردنيين من أجل سورية المقاومة ـ اسناد امس البيان التالي..

نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً غاشماً على شعبنا السوري وجيشه الباسل بالأمس في سلسلة اعتداءاته المتواصلة على شعبنا السوري والفلسطيني واليمني والعربي في كافة ارجاء وطننا العربي .

لقد أتى هذا العدوان لحفظ ماء وجه ترامب ونتنياهو وتعزيز ثقة الإرهابيين بأنفسهم وبالدعم الصهيو اميركي لهم بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش السوري الباسل في كل معاركه التي يخوضها سواء بأدلب او بشرق الفرات بقصد التأثير على مجريات المعركة والحيلولة دون نزع الورقة الأخيرة للمعتدى الاميركي، ودون تحقيق انتصار سوري شامل لكل التراب الوطني السوري، وبالتزامن مع اسقاط الطائرة الاميركية الأكثر تطوراً في العالم ” قلوبال هوك ” من قبل ايران والتي كان اسقاطها بمثابة صفعة موجعة لنتنياهو لها تأثير سالب على معركته الانتخابية القادمة وقدرته على تشكيل الحكومة، وصفعة لترامب لجمت جنوحه للاعتداء وشن حرب على ايران ومحور المقاومة ، ولكل أعداء سورية .

وعليه، فان ثقة تجمعنا بحكمة وقدرة الجيش والقيادة السورية على إدارة معركة الرد على العدوان غير محدودة، مؤكدين ان النصر بات وشيكاً .

المجد للشهداء والعزاء الحار لشعبنا السوري والشفاء العاجل للجرحى.. عاشت سورية.