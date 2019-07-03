بعدما ابدى مقاومة شديدة.. ضبط مطلوب بقضايا مخدرات في عمان

القت ادارة مكافحة المخدرات مساء امس القبض على مطلوب بحقه اربعة طلبات في منطقة ناعور جنوب العاصمة بعد مقاومة شديدة ابداها وضبطت بحوزته كميات من المواد المخدرة المختلفة وفق ما اعلنه الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان.

وقال البيان ان” ادارة مكافحة المخدرات وباسناد من الفريق الخاص التابع لها والفريق الخاص التابع لادارة البحث الجنائي نفذت مساء امس حملة أمنية في منطقة ناعور / جنوب عمان، داهمت خلالها منزل احد الاشخاص المطلوبين وبحقه اربعة طلبات، حيث ابدى مقاومة شديدة مستخدما عبوة من الغاز المسيل للدموع كانت بحوزته”.

واضاف البيان انه تم استخدام القوة المناسبة معه والسيطرة والقاء القبض عليه وضبط بحوزته كف من مادة الحشيش المخدر وكمية مقطعة مجهزة للبيع من ذات المادة اضافة الى كيس كبير يحوي مادة المارجوانا المخدرة و 578 حبة مخدرة وكيسين من مادة بودرة الجوكر المخدرة وعبوة الغاز المسيل للدموع التي استخدمها لمقاومة القوة الامنية.

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