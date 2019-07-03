مؤتمر هرتسليا : ولى زمن الانتصارات الاسرائيلية ورفع الاعلام البيضاء العربية .. فالقادم هو التعادل الاستراتيجي المدمِر
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جرينتش+2 10:54
النائب العرموطي يكشف خفايا اتفاقية الغاز مع اسرائيل والنائب خوري يدعو لتفجير الخط الموصل للغاز 

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