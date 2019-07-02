هيئة النزاهة تفتح ملفات تعيينات بلديات الزرقاء وعنجرة والازرق



عمان _ (بترا)

اوضح مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن مجلس الهيئة يتابع باهتمام بالغ قضية التعيينات في ثلاث بلديات ثارت حولها شبهات فساد.

واكد المصدر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن مجلس الهيئة كان احال للتحقيق قرار بلدية الزرقاء بتعيين مدير تنفيذي ومدير للرقابة الداخلية للبلدية، وذلك بهدف التأكد من سلامة الاجراءات التي أُتخذت وكانت وراء قرار تعيينهما.

واضاف ان الهيئة فتحت تحقيقًا في الدعوة لتعيينات في بلديتي عنجرة والأزرق حيث تبين ان الغالبية العظمى من المدعوين للتعيين في بلدية عنجرة من نفس عائلة رئيس البلدية، وكذلك الامر بالنسبة لبلدية الأزرق حيث تبيّن ان ابن رئيس البلدية وابن اخيه وحفيد اخيه من ضمن المدعوين للتعيين فيها.