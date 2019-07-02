 مقاول الباص السريع يكسر خط ناقل رئيسي يوقف ضخ المياه في شمال العاصمة

الحوثيون يعطلون حركة الملاحة مؤقتا في مطار أبها بعد استهدافه بالطائرات المسيَّرة.. والرياض تعترف بسقوط 9 جرحى
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