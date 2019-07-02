 مقاول الباص السريع يكسر خط ناقل رئيسي يوقف ضخ المياه في شمال العاصمة

عمان_ (بترا)

قالت شركة مياه الاردن “مياهنا”ان التزويد المائي توقف عن مناطق الدور المعلنة صباح اليوم الثلاثاء في شمال عمان نتيجة كسر الخط الناقل الرئيسي “قطر 400 ملم” في منطقة صويلح من قبل المقاول المنفذ لمشروع الباص السريع مشيرة الى ان هذا الكسر هو ثالث مرة خلال مدة قصيرة.

واضافت الشركة في بيان ان مناطق الجبيهة وضاحية الامام الغزالي وصويلح الحي الشرقي ومنطقة مسبح تولين ستتأثر بهذا الكسر وسيتسبب هذا التوقف الذي قد يمتد من 8 الى 12 ساعة الى تأخر ادوارها بسبب هذا العطل المفاجىء وسيتم اعادة الضخ لها بعد اعادة تشغيل الخط فور حل المشكلة.

وقالت الشركة ان كوادرها الفنية والتشغيلية تبذل جهودا مضنية للتعامل مع الموقف واعادة تشغيل الخط وصيانته باقصى سرعة واعادة الضخ للمناطق.

واوضحت ان برامج التوزيع في جميع مناطق العاصمة الاخرى ستستمر كما هي مشددة على انها لن تدخر جهدا او وسيلة لايصال المياه للمواطنين التي ناشدتهم التعاون وتفهم مثل هذه الظروف بروح المسؤولية تحقيقا لما فيه مصلحة الجميع.