ضبط 993 مخالفة مواكب واخراج أجسام من المركبات خلال اسبوع

ضبطت ادارة السير المركزية منذ بداية الاسبوع الحالي 993 مخالفة مواكب واخراج أجسام من المركبات، وذلك ضمن حملاتها المستمرة ضد هذه المخالفة الخطرة والمعيقة لحركة السير.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان، اليوم الثلاثاء، ان إدارة السير المركزية وبالتعاون مع باقي الوحدات الشرطية المعنية باشرت بحملات رقابية مكثفة على مخالفات المسير بمواكب والمعيقة لحركة السير ومخالفة اخراج الأجسام من المركبات لما تشكله هذه المخالفات من خطر على السائق ومستخدم الطريق ولما تسببه من اختناقات واعاقات مرورية تؤثر على انسيابية حركة السير والحياة الطبيعية للمواطنين.

واشار الناطق الاعلامي، الى أنه سيتم ضبط هذه المخالفة إما بشكل مباشر لحظة ارتكابها وفي حال تعذر ذلك فإنه سيتم تسجيل ارقام المركبات التي يثبت ارتكابها لمثل تلك المخالفات ولم يتم ايقافها في حينه ليتم استدعاء مالكها لاحقاً لاتخاذ الاجراءات القانونية حيث سيتم حجز المركبة لمدة 48 ساعة في ساحة الحجز في منطقة سواقه اضافة الى دفع قيمة المخالفة وأجور نقل المركبة وتحويل مرتكب المخالفة الى الحاكم الاداري لاتخاذ الاجراء الاداري بحقه.

واكد الناطق الاعلامي ان مديرية الامن العام تعول دوما على وعي المواطن وامتثاله للنصائح والتوجيهات الصادرة من إدارة السير المركزية والهادفة لحمايته والحفاظ على حياته وممتلكاته والمساهمة في ايجاد بيئة مرورية اكثر أماناً وانسيابية وتجنب وقوع الحوادث المرورية الخطرة والقاتلة والمعيقة لحركة السير.

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