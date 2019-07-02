صابر الرباعي يطلق أغنيتين من ألبومه الجديد.. عسى يومي وغشاش 

أطلق الفنان التونسي صابر الرباعي، أغنيتين جديدتين له، من ألبومه الجديد، وذلك حصريًا على تطبيق ديزر الموسيقى، وهما أغنيتي: “عسى يومي” و”غشاش”.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ثاني أغاني ألبوم الفنان صابر الرباعي، التي تحمل اسم “كتاب المجروحين”، حصريًا عبر تطبيق ديزر للموسيقى.

يأتي ذلك، بعد يومين، من طرح “روتانا” أولى أغاني ألبوم صابر الرباعي، عبر التطبيق ذاته، لتفاجئ بها جمهوره.

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تيزر (إعلان تشويقي) أغنية «عمري الجديد» باللهجة المصرية، من ألبوم صابر الرباعي، المنتظر طرحه في أول هذا الشهر بالتزامن مع الموسم الصيفي.

وحددت شركة روتانا، يوم 4 يوليو المقبل لطرح ألبوم صابر الرباعي الجديد، كاملًا، الذي لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن، ويتضمن 10 أغان مختلفة.

وكانت روتانا طرحت أغنية «باي باي» للفنان صابر الرباعي، عبر القناة الرسمية للشركة على يوتيوب، أول يونيو االماضي، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وأغنية «باي باي» لـ صابر الرباعي، من كلمات وألحان سليم عبدالله، وتوزيع سامي المعتوقي.