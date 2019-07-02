رجل بحجم وطن

بعض الوفاء للمناضل الراحل الأستاذ صالح برانسي مؤسس ومدير مركز احياء التراث العربي بالطيبة في ذكراه العشرين

كبيرًا بحجم وطن

كنعاني الانتماء

فلسطيني الهوى

مفكرًا حرًا

مثقفًا مشتبكًا

صاحب مواقف وطنية

وعروبية كحد السيف

مفعمًا بحب الوطن

ومن جماعة حركة ” الأرض ”

الحارس الأمين لتراثنا

وهويتنا الكنعانية

يا أبا فؤاد

أيّها المناضل الفذ

المقاوم

والبطل المفدى

نراكَ حيًا في جموع الثائرين

على قهر وظلم الطغاة

في عيون الجائعين الظامئين

للحياة والفرح

في طموح اللاجئين في الخيام

والمشردين في المنافي

الصابرين على الشتات

طوبى لكَ في ضريحكَ

وسلامًا لروحكَ الطاهرة

التي تعانق بيادر الحصاد

وطوابين الخبز

وثرى فلسطين

التي أحببت

ولم تنكس الراية

ولم تتكحل عيناكَ

بتحررها واستقلالها