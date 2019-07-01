منظومة “إس200” تدمر 6 صواريخ أطلقتها بوارج إسرائيلية قبل دخولها الأجواء السورية

كشفت مصادر مطلعة لوكالة “سبوتنيك” أن العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له الأراضي السورية، الليلة الماضية، شاركت فيه بوارج إسرائيلية من البحر.

وقالت المصادر: “إن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط الصواريخ التي أطلقتها بوارج إسرائيلية من البحر قبل وصولها إلى أجواء المياه الإقليمية السورية، مشيرة إلى أن صواريخ “إس200″ في منظومة الدفاع الجوي السورية أسقطت ستة صواريخ إسرائيلية كانت تستهدف مواقع عسكرية في حمص”.

وتعرضت عدة مناطق سورية بعيد منتصف ليل الأحد لعدوان نفذته طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.

وقال مصدر عسكري سوري: إن “وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق”، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين بينهم طفل وإصابة آخرين في بلدة صحنايا بريف دمشق الجنوبي.

ولفت مراسل “سبوتنيك” إلى نقل المصابين إلى مشافي دمشق المركزية لتلقي العلاج، فيما أكد مصدر طبي أن بعض المصابين في حال الخطر وتم إدخالهم إلى غرف العمليات وأقسام العناية الفائقة.

وأشار المراسل إلى أن أضرارا مادية كبيرة لحقت بممتلكات المدنيين في بلدة صحنايا وأشرفيتها نتيجة سقوط شظايا بعض الصواريخ الإسرائيلية التي تم تدميرها قبل وصولها إلى أهدافها.

وأوضح مراسل “سبوتنيك” أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا غرب دمشق وأن انفجارا عنيفا هز الموقع، كما لحقت أضرار مادية ببعض المنازل والمحال التجارية في منطقة أشرفية صحنايا جنوب دمشق جراء سقوط بقايا الصواريخ الإسرائيلية التي أسقطتها الدفاعات السورية، مع تسجيل بعض الإصابات بصفوف المدنيين.

وصرح مصدر عسكري سوري رفيع المستوى لوكالة “سبوتنيك” بأن ما حدث هو “عدوان إسرائيلي استهدف عدد من المواقع العسكرية بريف دمشق الجنوبي الغربي وريف حمص الجنوبي، وأن صواريخ العدو الإسرائيلي أطلقتها 6 طائرات حربية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية”، على حد قوله.

وأضاف المصدر: “تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط عدد من الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها، ويوجد عدد من الإصابات بصفوف قواتنا المسلحة بالإضافة إلى أضرار مادية”.

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