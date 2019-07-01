حزب الوحدة الشعبية يستنكر استمرار حملة الاعتقالات ويربطها بصفقة القرن

اصدر حزب الوحدة الشعبية اليوم البيان التالي ..

توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية أمام حملة الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية التي تمت مؤخرًا واستهدفت عددًأ كبيرًا من الناشطين والحراكيين والحزبيين، والتي كان آخرها اعتقال ثلاثة من الناشطين على خلفية مشاركتهم في مسيرات رفضًا لصفقة القرن، وتنديدهم بالدور المشبوه الذي تقوم به بعض الدول العربية على هذا الصعيد.

ويرى المكتب السياسي للحزب أن هذه الإجراءات والخطوات التصعيدية الحكومية، لا تصب إلا في اتجاه التمهيد الرسمي لتسويق صفقة القرن، ومحاولة إسكات كافة الأصوات المعارضة لهذا المسار التصفوي للقضية الفلسطينية. ويلفت إلى أن هذه الإجراءات لن تزيد القوى الوطنية والشعبية إلا إصرارًا على المضي قدمًا باتجاه المزيد من الخطوات التصعيدية لمواجهة صفقة القرن والضغط على الحكومة لوقف أي توجهات لتسويقها أو القبول بها.

إننا في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، نعيد التأكيد على مطالبتنا للحكومة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، ووقف ملاحقة الناشطين والاستدعاءات الأمنية بحقهم. ونؤكد على أن هذه الحكومة مطالبة بالانسجام مع إرادة الشارع وقواه الحية برفض صفقة القرن وأية ترتيبات متعلقة بها.