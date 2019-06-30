عبدالله غل يربط بين فوضى سياسات أردوغان الداخلية والخارجية 

وجه الرئيس التركي السابق عبدالله غل انتقادًا ضمنيًا جديدًا لحليفه السابق الرئيس التركي رجب طيب أردرغان، واصفًا حكمه بـ“السلطة المطلقة.“

جاء ذلك خلال مشاركته امس السبت في اجتماع في تركيا لما يسمى مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، حيث قال غل في كلمة بالمناسبة إنه: ”لا يمكن لدولة غير منظمة ولا محترمة داخليًا أن تساهم في نفسها أو مع الجيران أو العالم الإسلامي“.

وأضاف في إشارة إلى سياسات أردوغان: ”ليس من الممكن في الحكم المطلق الحفاظ على السلطة المطلقة للسلطة المطلقة“، مع التشديد على أن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون ضرورية في أي بلد.

وقال غل: ”الطريق إلى ذلك يمر عبر زيادة المعايير الديمقراطية والقضائية بأسلوب حضاري والتعامل مع قضايا حقوق الإنسان بالإضافة إلى تشكيل بيئات تنافسية واضحة وشفافة“.

ويأتي ذلك وسط تقارير إعلامية تؤكد أن غل ورئيس الوزراء السابق أحمد داوود وعلي باباجان، الذي كان رجل الاقتصاد خلال فترة تولي أردوغان رئاسة الحكومة، يسعون لتأسيس حزب جديد سيكون خطرًا حقيقيًا على أردوغان، خاصة أن هذه الشخصيات ذات مصداقية لا تسمح بتوجيه الاتهامات لها كما أنها تتمتع بقاعدة شعبية كبيرة في صفوف جمهور حزب العدالة والتنمية