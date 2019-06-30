انحدار مستوى الرئاسة الامريكية.. ترامب يعلن انه "يتشرف" بصداقة ابن سلمان اكراماً لمشتريات السعودية من الاسلحة
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جرينتش+2 08:10
دولة الإمارات تمنع النائبة هدى العتوم من المكوث ليلة واحدة ترانزيت في مطار‎ دبي

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