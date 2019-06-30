اخيراً.. الرزاز يرعى اطلاق وتشغيل "باص عمان" الذي يشكل نقلة حقيقية في تطوير منظومة النقل العام داخل العاصمة
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جرينتش+2 10:26
السلطة تفرج عن أبو ميالة المشارك بورشة البحرين بعد تهديد أمريكي

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