السلطة تفرج عن أبو ميالة المشارك بورشة البحرين بعد تهديد أمريكي

وذكرت مصادر فلسطينية لموقع أمد للإعلام ان الإفراج قد جاء بعد رسالة تهديد وجهتها السفارة الأمريكية الى رئاسة السلطة.

وكان جهاز مخابرات سلطة الحكم الذاتي قد قام ليلة الجمعة / السبت، بحملة اعتقالات في مدينة الخليل شملت بعض من شارك في ورشة البحرين، حيث اعتقلت صالح ابو ميالة، وهو عائد الى بيته، في حين حاصرت قوة أخرى من الجهاز بيت أشرف غانم، وحاولوا اعتقاله بحجة ان عليه قرار حكم بالسجن بسبب اعتدائه على أحد افراد جهاز المخابرات قبل سنه، الا انه تمكن من الهرب، وصادرت القومة الأمنية الكاميرات المحيطة ببيته ووثائقه وانسحبت من المكان.

وقد نشرت محطة “فوكس نيوز” الامريكية خبراً عاجلاً حول قيام مخبرات السلطة باعتقال بعض المشاركين الفلسطينيين في ورشة البحرين، اضافة الى وكالة رويتر في واشنطن.

وأثارت عملية الاعتقال والمداهمة غضب مسئولين امريكان اعتبروه مسا بالكرامة والدور الامريكي، وتندر أحد الصحفيين الإسرائيليين متسائلا (أين السفير الامريكي فريدمان والسفارة الأمريكية!!!).