منة فضالي ترفض تقديم برنامج على فضائية مصرية بسبب ضعف الاجر 

اعتذرت الفنانة المصرية منة فضالي عن خوض تجربة تقديم برنامج تلفزيوني يومي كان من المقرر عرضه على إحدى الفضائيات المصرية.

وقد اعتذرت فضالي عن البرنامج لضعف الأجر، الذي وصل إلي مليون ومائتي ألف جنيه مصري، حيث وجدت أن المبلغ لا يرتقي للتفرغ يومياً لتقديم برنامج، رغم أنه كان من المقرر أن يشاركها في تقديمه أحد المذيعين الشباب، إلا أنها اعتذرت للقائمين عليه فور علمها بقيمة الأجر.

يذكر أن منة فضالي تستعد لاستكمال تصوير دورها في مسلسل “قيد عائلي” خلال الأيام المقبلة، ويشاركها البطولة عزت العلايلي وميرفت أمين وبوسي ونضال الشافعي وريم البارودي وأميرة هاني وكوكبة من النجوم، من إخراج تامر حمزة.