النقيب سعيدات يرجح تخفيض أسعار المحروقات لشهر تموز القادم

رجّح نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات تخفيض أسعار المحروقات الشهر المقبل، في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط في يونيو/حزيران الحالي.

فقد استقرت أسعار النفط يوم امس الجمعة قرب 67 دولاراً للبرميل قبيل محادثات بشأن النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، وكذلك قبل تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الاثنين.

وقال سيدات لـقناة “المملكة”: “يُفترض أن ينعكس انخفاض النفط عالمياً على السوق الأردني بنسبة 3-4 %، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند 7 دنانير”.

المختص في قطاع المحروقات هاشم عقل اتفق مع النقيب سعيدات بخصوص تخفيض أسعار المحروقات الشهر المُقبل.

وتوقع عقل أن ينخفض البنزين أوكتان 95 نحو 4.5% ما يعادل 8 قروش للتر الواحد، مقابل انخفاض أوكتان 90 نحو 7% بما يعادل 6 قروش للتر، وهي ذات النسبة المتوقعة لمادة الديزل.

ولفت عقل الذي كان أمينا لسر مجلس نقابة المحروقات، إلى أن معدل سعر برميل النفط برنت في أيار/مايو الماضي كان 72 دولارا، وفي حزيران/يونيو الحالي 63.5 دولارا.

“النفط انخفض لعدة أسباب منها ارتفاع الإنتاج الأميركي، ووفرة المعروض في الأسواق وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة”، وفق عقل.

لجنة تسعير المحروقات، بتوجيه من مجلس الوزراء، قررت في 31 أيار/مايو، تثبيت أسعار المشتقات الرئيسية للفترة بين 1 و10 حزيران/يونيو كما كانت في شهر أيار/مايو.

وأقر مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له لسنة 2019.